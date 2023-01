Pisa nella top 5 delle città italiane preferite dal turismo internazionale nel 2023: lo studio

Pisa si piazza nella top 5 della classifica delle città italiane più amate dai turisti stranieri. Questo l'esito dello studio condotto dal portale Vamonos Vacanze sui trend inbound, ammettendo risposte multiple ed intervistando un campione di 4mila viaggiatori internazionali di età compresa tra i 18 ed i 65 anni. Pisa, con una propensione media ad intraprendervi un viaggio durante il 2023 del 57%, conquista la quinta posizione, alle spalle soltanto di Roma (70%), Firenze (68%), Venezia (65%) e Napoli (62%).

Tra le regioni preferite per il periodo estivo troviamo invece sul podio Sicilia (65%), Puglia (64%) e Sardegna (61%). Seguono poi Campania (60%) con la sua Costiera Amalfitana e Lombardia (47%) con i suoi grandi laghi, come quello di Como e quello di Garda. "Nonostante l'aumento dei prezzi legato alla crisi energetica ed al conflitto in Ucraina, sono tanti i turisti che sceglieranno o continueranno a scegliere l'Italia per le loro vacanze", sintetizza Emma Lenoci, fondatrice di Vamonos-Vacanze.it.

Dal sondaggio emerge infatti che tra i viaggiatori europei, durante il 2023 hanno organizzato o vorrebbero organizzare un viaggio in Italia il 78% dei francesi, il 73% dei tedeschi ed il 66% degli inglesi. Seguono poi gli olandesi con il 54%, gli svizzeri con il 48%, gli austriaci con il 43% e gli spagnoli con il 35%.

A livello extra-europeo, prendendo in considerazione chi ha scelto di viaggiare in Europa, si collocano invece al primo posto i cittadini statunitensi (60%), seguiti sul podio da brasiliani (58%) e cinesi (49%). Seguono poi gli indiani con il 45%, i sudcoreani con il 42%, i giapponesi con il 41% e gli argentini con il 35%. "Con le sue città d'arte, ma anche il mare e la natura incontaminata nonché i suoi paesaggi mozzafiato, l'accoglienza calorosa dei suoi abitanti e la sua eccellenza enogastronomica, l'Italia si conferma la meta più amata per un viaggio di piacere", spiegano gli analisti di Vamonos-Vacanze.it.