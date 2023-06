Cucina vegana, Pisa la miglior città d'Italia: la classifica

Pisa è la miglior città italiana per il cibo vegano. A stabilirlo uno studio di Bonusfinder Italia effettuato tenendo conto di diversi parametri quali numero di ristoranti vegani e prezzo medio per pasto. La nostra città, complessivamente, ha ottenuto un punteggio di 81,8, precedendo sul podio Caserta (80) e Siracusa (75,6). In top ten anche Verona, Bologna, Torino, Lecce, Ravenna, Marsala e Trento.

Dai dati dello studio, emerge che a Pisa sono presenti 125 ristoranti con opzioni vegane, il 20,36% di tutti i ristoranti. Il prezzo medio per un pasto vegano di buon valore è di 21,04 euro (il più basso è quello di Modena con 17,17 euro). La valutazione media dei ristoranti vegani in città, inoltre, è una delle più alte registrate: 4,08 su 5.

Metodologia dello studio