L'arte della pizza: le migliori pizzerie napoletane a Pisa

Siete fan della pizza e andate sempre alla ricerca della 'vera pizza', quella che affonda le sue radici nella tradizione napoletana? Per comprendere meglio ciò che ci viene proposto sul piatto dopo l'ordinazione può essere utile conoscere le linee guida stilate dai più grandi pizzaioli napoletani all'interno del Disciplinare della Vera pizza napoletana.

Nel 1984 Antonio Pace e Lello Surace unirono i più importanti e rinomati pizzaioli dell'epoca per sintetizzare le regole fondamentali per riconoscere una Vera Pizza Napoletana e differenziarla dalle tante altre varietà esistenti, donandole così massima dignità e riconoscenza. Da allora il Disciplinare è stato il cuore dell'Associazione Verace Pizza Napoletana, che difende la tradizione di questo antico piatto e ne diffonde i segreti, tutelandone l'unicità e le caratteristiche. L'aspetto finale della vera pizza napoletana in seguito alla cottura nel forno a legna:

- la pizza napoletana è tondeggiante, con un diametro che non deve superare i 35cm

- la pizza napoletana presenta il bordo rialzato (il famoso cornicione), gonfio e privo di bruciature di circa 1-2 cm

- la pizza napoletana deve essere morbida e fragrante

Dal 5 febbraio 2010 la pizza è ufficialmente riconosciuta come Specialità tradizionale garantita dell'Unione europea e nel 2017 l'arte del 'pizzaiuolo napoletano', di cui la pizza napoletana è prodotto tangibile, è stata dichiarata dall'UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità.

Le pizzerie napoletane a Pisa

Ecco alcuni locali che propongono la ricetta tradizionale di questo piatto conosciuto e amato in tutto il mondo.

Pizzeria Martino

Situata in Piazzetta del Crocifisso 4, in pieno centro storico, questo locale offre la possibilità di consumare sia all'interno che all'esterno. Telefono: 050 8667391.

Anima di grano

Questo locale si trova in via Domenica Cavalca 4 e importa dalla Campania tutti gli ingredienti necessari per la pizza. Propone anche dolci artigianali. Telefono: 335 5891658.

La Taverna di Pulcinella

Già il nome ci riporta con la mente nei vicoli storici di Napoli. Anche questo locale è in pieno centro, in via Garofani 10. Telefono: 050 5202704.

Ristorante Pizzeria L'Arciere

Anche questo locale è situato nella parte di Mezzogiorno: si trova in via La Nunziatina 14. Telefono: 050 21190

Tradizione Picone

Questo locale è situato invece nella zona di Tramontana, in via Hermada 14. Telefono: 347 7042564.