"Da Panico", nuova vita per la pizzeria di Fornacette: inaugurata la nuova sede

Si sono conosciuti lavorando insieme e, sempre insieme, hanno scelto di vivere la loro vita fianco a fianco nell'attività inaugurata nel 2012. Dopo 11 anni la "Pizzeria Da Panico" di Fornacette, gestita dai coniugi Claudia Del Sarto, 48 anni, e Nico Matteucci, 51, cambia sede e si trasferisce da via della Botte al numero 6 di via Barontini. Per l'apertura dei nuovi locali i titolari hanno organizzato un'inaugurazione, con tanto di torta celebrativa, alla presenza di Alessandro Simonelli, presidente di Confcommercio Pisa con delega al territorio, e Francesca Cagnoni, responsabile area Credito Confcommercio Pisa.

"Ci siamo conosciuti lavorando come operai in un panificio industriale della zona - racconta Paola Del Sarto - Da colleghi siamo diventati marito e moglie e dopo la chiusura dell'azienda abbiamo deciso di reinventarci aprendo un'attività tutta nostra. Così nasce la "Pizzeria Da Panico", in pratica una fusione dei nostri nomi, Paola e Nico, che dopo 11 anni siamo felici di far crescere e rinnovare. Oltre alla pizzeria da taglio e da asporto, che abbiamo mantenuto, nel nuovo locale ampio e rinnovato faremo anche servizio al tavolo. Saremo aperti a cena dal martedì alla domenica e aspettiamo tutti i nostri clienti a provare le nostre pizze a lunga lievitazione e ad alta digeribilità, oltre a un nuovo assortimento di antipasti e dolci".

Rivolge "i migliori auguri" ai due titolari il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli: "In un momento difficile come quello attuale - ha dichiarato - è ammirevole il coraggio e la determinazione di due imprenditori uniti nella vita e nel lavoro che credono e investono nella loro attività". "Diamo il benvenuto nella grande famiglia di Confcommercio alla pizzeria Da Panico - ha affermato Alessandro Simonelli -. Una realtà affermata sul territorio nel settore della ristorazione, dove cordialità e professionalità sono di casa e che ora si rinnova con un locale tutto nuovo".