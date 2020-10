Qualità e tradizione: il Gambero Rosso premia la Pizzeria Fratelli D'Auria

Ancora un prestigioso riconoscimento, anche nel 2020, per la Pizzeria Fratelli D'Auria situata in via Montanelli 18 nel quartiere San Marco a Pisa. Il locale, nel quale si può consumare una delle pizze napoletane più buone della città, ha ricevuto due spicchi di pizza dalla guida 'Le migliori pizzerie d'Italia' realizzato dalla rivista di settore Gambero Rosso.

Nella pagina dedicata alla pizzeria all'interno della guida si legge: "la famiglia D'Auria, originaria di Castellammare di Stabia, da 35 si dedica all'arte bianca e da 20 lo fa a Pisa. La pizzeria è guidata da Luca, che grazie alle sue abilità di 'tecnico' sforna impasti ben fatti (anche con le varianti multicereale e semintegrale) e cotture a regola d'arte. Il prodotto finale è una pizza napoletana soffice con un bel cornicione e una perfetta alveolatura. La proposta va dalle pizze della tradizione e più classiche fino a prodotti creativi che cambiano stagionalmente. Immancabili anche i panuozzi (oltre 25 varianti), le montanare e una bella selezione di fritti".