Una delle pizzerie più buone d'Italia: Gusto al 129 premiata da Gambero Rosso

"Anche noi presenti con orgoglio sulla guida del Gambero Rosso con due spicchi": Roberto Muscas, titolare della pizzeria Gusto al 129, situata in via Sighieri 5, annuncia così la lieta novità ricevuta dalla rivista di settore Gambero Rosso. Il suo locale è stato inserito nella rassegna 'Le migliori pizzerie d'Italia' con due spicchi di pizza, sinonimo di qualità, rispetto della tradizione e ottimo gusto.

Il proprietario e pizzaiolo del locale continua così sulla pagina ufficiale della pizzeria: "Due spicchi sudati, conquistati con sacrificio e dedizione, che saranno un punto di partenza. Ringrazio la mia famiglia per il supporto, perchè questa è una professione che toglie molto tempo agli affetti. I miei collaboratori, perchè lavorare vicino a me non è facile; i miei fornitori che mi assistono con i loro prodotti di eccellenza".

Sulla pagina dedicata al Gusto al 129 all'interno della rassegna del Gambero Rosso si legge: "Un punto di riferimento per l'arte bianca a Pisa. Dal forno elettrico Roberto sforna dischi fragranti e leggeri, farciti con creatività e sempre ben digeribili. Alle pizze in menu si aggiunge sempre qualche prelibatezza fuori carta, indicata sulla lavagna di un locale moderno con laboratorio a vista. Da assaggiare sicuramente l'Amatriciana, omaggio alle origini romane di Roberto, o la Bagnoli con pomodoro, bufala, ricotta salata e salame piccante. Ma lasciatevi sempre uno spazio per il dolce, declinato sia in forma di pizza che di pasticceria. In carta oltre al vino anche molte birre artigianali".