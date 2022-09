Pomarance, il cavaliere Michele Cutro consegna il premio nazionale al merito professionale alla pizzeria "L'ultimo spicchio"

Premio nazionale al merito professionale. Questo il prestigioso riconoscimento assegnato dalla federazione Cooking show alla pizzeria "L'ultimo spicchio" di Pomarance e consegnato al maestro fornaio Mike Antoni dal cavaliere Michele Cutro, volto noto dello show business nonché esperto e critico enogastronomico. Ampia e profonda la motivazione che ha portato al premio: "In un mondo dove industria e grande distribuzione la fanno da padrone, il Panificatore è una professione che negli anni, pur servendosi dell'esperienza che solo in una storia di famiglia si può trovare , ha saputo gestirsi e rinnovarsi mantenendo il passo coi tempi , nel pieno rispetto delle traduzioni. Il panificatore è pane e panificanti,ma anche prodotti di pasticceria di grande livello tradizionale. Il panificatore è l'eccellenza alle cui basi ha l'utilizzo del lievito madre, un figlio ogni giorno accudito e curato integrato in moltissime delle produzioni aziendali. Il panificatore è uso per incondizionato delle mani,strumento prezioso che ancora oggi in un mondo governato dalle macchine, permette di creare unicità irripetibili. Il panificatore è quel profumo di buono che ci ricorda,ogni mattina, entrando in un negozio, o aprendo la dispensa ci ricorda quanto bella sia la semplicità della vita".

"Questo riconoscimento va a questa bella realtà di Pomarance per le materie prime utilizzate nella creazione dei prodotti - afferma Michele Cutro - Ho avuto modo per un periodo di conoscere questi prodotti tradizionali e mi hanno colpito perché sono i veri prodotti di una volta, un po' come quelli che facevano i nostri bis nonni. Insomma i veri artigiani di una volta che lavorano le materie prime come si faceva un tempo". "La professionalità, l'ultimo di prodotti di eccellenza, e l'accoglienza alla fine ripagano sempre dei sacrifici che si fanno per soddisfare il cliente - afferma la sindaca Ilaria Bacci - . Questo riconoscimento arriva non inaspettato ed è di grande prestigio" .

"Non mi aspettavo di ricevere un premio così prestigioso - commenta un emozionato Mike Antoni -, è stato per me una grandissima sorpresa. Ringrazio Michele Cutro per questo riconoscimento e ci tengo a ringraziare la mia famiglia ed il mio staff, sempre presenti e pronti ad incoraggiarmi nel mio lavoro".