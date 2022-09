Primo giorno di scuola, come farlo vivere al meglio ai nostri bambini

Tutto pronto per l'inizio del nuovo anno scolastico. Giovedì 15 settembre gli istituti della nostra città riapriranno i cancelli, con gli studenti di tutte le età che torneranno quindi a sedere sui banchi. Un'emozione particolare sarà vissuta da quei bambini che, terminato il percorso alle materne, si apprestano a vivere il loro primo giorno di scuola in assoluto. L'inizio delle elementari è infatti uno dei passaggi fondamentali della vita, da far però vivere ai nostri figli senza ansie o eccessive paure.

Ecco quindi alcuni consigli per preparare i nostri bambini con serenità a questo delicato momento di passaggio.

Primo giorno di scuola: consigli ed errori da evitare

Il passaggio dalla scuola materna alla scuola elementare comporta un drastico mutamento nella vita di un bambino, costretto a vivere all'interno di un nuovo ambiente con nuove regole e nuovi compagni. Per prima cosa, è bene parlare con lui del cambiamento che lo attende, illustrandogli tutte le principali novità con le quali verrà in contatto. Sbagliato però caricarlo di eccessive ansie o paure: si tratta di una tappa da far vivere al bambino con serenità e senza stress, evitando di pretendere fin da subito voti alti. L'ansia da prestazione, in un contesto già di per sé ricco di cambiamenti, svolge infatti un ruolo estremamente negativo, che potrebbe provocare uno stress eccessivo.

Opportuno quindi concentrarsi anche sugli aspetti più positivi della nuova esperienza, come le nuove amicizie, le recite o le gite che verranno affrontate nel corso degli anni. Il bambino dovrà infatti vedere la scuola come un'opportunità e non come un impegno al quale non si può rinunciare.

Per favorirne un atteggiamento positivo è poi consigliabile preparare insieme a lui tutto il materiale necessario per il primo giorno di scuola: scegliere insieme penne, matite, astucci, zaino, grembiule e quant'altro lo aiuterà a sentirsi parte attiva del cambiamento, che verrà così vissuto con maggior relax e serenità.

Infine, è necessario che la mattina della prima campanella tutto si svolga con calma e senza fretta: un atteggiamento rilassato da parte vostra aiuterà il bambino a prepararsi in piena tranquillità a uno dei giorni più importanti della sua vita.