Come pulire gli asparagi correttamente: la guida

Gli asparagi sono ortaggi tipicamente primaverili che possono essere utilizzati in svariati modi in cucina. Questi, infatti, possono essere impiegati per realizzare antipasti, primi piatti e secondi piatti, oltre ad essere usati come condimento. Prima di utilizzarli, tuttavia, è necessario lavarli, pulirli e rimuovere alcune loro parti.

Come pulire gli asparagi

Di seguito tutti i passaggi da seguire per pulire gli asparagi correttamente come riporta il noto sito enogastronomico agrodolce.it:

lavare gli asparagi sotto acqua fredda;

adagiateli su un panno asciutto o della carta e asciugateli bene;

eliminate la parte finale che secondo voi è la più dura, cercate di effettuare un taglio dritto e simile per tutti, così avranno la stessa lunghezza; potete anche piegarli a mano: si spezzeranno nel punto dove inizia il tenerume;

pelateli delicatamente dall'alto verso il basso, con un pelapatate o anche con un coltellino, fermatevi quando tutta la parte filamentosa darà scomparsa; non fatelo con quelli più sottili, vanno benissimo così;

in base alla preparazione gastronomica, decidete come concludere: per paste e risotti tagliate a parte la punta e fate a rondelle il gambo, altrimenti potete lasciarli interi e cuocerli direttamente, magari legandoli con dello spago da cucina e immergendoli in acqua bollente, oppure in una padella con un filo d'olio, rimarranno croccanti e scottati al punto giusto.

Come conservare gli asparagi

Gli asparagi, una volta lavati e puliti correttamente, possono essere conservati in frigorifero per due giorni chiusi in maniera ermetica. In alternativa è possibile congelarli: in questo caso possono durare fino a due mesi. Gli asparagi crudi, invece si possono conservare a temperatura ambiente per circa 12 ore con i gambi immersi in acqua fredda, o nel frigo, dove, se avvolti in un panno umido, possono durare fino a 4 giorni.