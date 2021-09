Pulire i funghi porcini correttamente: i passaggi da seguire

Amatissimi per il loro gusto intenso, prima di essere utilizzati in cucina devono essere adeguatamente ripuliti

L'autunno è ormai iniziato e, con lui, anche la stagione di raccolta dei funghi porcini. Amatissimi per il loro gusto intenso e la loro versatilità in cucina, questi, prima di essere adoperati nelle varie preparazioni, devono essere puliti in maniera corretta ed adeguata. Vediamo tutti i passaggi da seguire.

Come pulire i funghi porcini