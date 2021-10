Su Rai5 il documentario 'Pisa, la Spirale Aurea'

Cosa c’è in comune tra un broccolo, un carciofo, una margherita, una lumaca? Una sequenza di numeri, una progressione ricavata da una attenta osservazione della natura da parte di un mercante pisano, tal Leonardo, figlio di Baccio, detto appunto Fibonacci e vissuto più di 800 anni fa. Il documentario 'Pisa, la Spirale Aurea' di Guido Morandini sarà proposto domenica 3 ottobre alle 22.10 in prima visione su Rai5: si ispira alla sequenza di Fibonacci e partendo dal Camposanto nella piazza dei Miracoli a Pisa e dalla statua dedicata a Fibonacci posta accanto alla torre, racconterà il territorio seguendo una grande spirale che abbraccia progressivamente tutta la città, per poi allargarsi al territorio della costa e arrivare fino al mare, nella fattispecie alle isole dell’arcipelago toscano.

La sequenza numerica del matematico pisano non so ha avuto grande importanza dal punto di vista dei calcoli, ma ha ispirato gli artisti di tutte le epoche (uno tra tutti Leonardo da Vinci), tesi a cercare, attraverso i rapporti matematici, la perfezione formale. E proprio una delle forme ricavate dalla divina proporzione è la spirale, di cui ritroviamo la corrispondenza anche in natura. Un disegno sul cielo che, proiettato a terra, attraversa una miriade di luoghi interessati dalla scienza e dalla cultura: sedi universitarie, biblioteche, centri di ricerca. Un territorio che si delinea come un immenso campus, vissuto dagli studenti, ma anche da gente curiosa, mossa da uno sguardo rivolto verso orizzonti lontani.

Il risultato finale del documentario, in un moto che passerà anche per le vie della città fra bici, barca e parkour, è una esperienza straordinaria, ricca di incontri, dove il procedere il modo circolare permette l'allontanamento progressivo dal centro per esplorare in modo lento i territori limitrofi. Dopo Pisa ci sono anche Viareggio e Livorno, per poi uscire in mare seguendo il percorso di navigatori straordinari.