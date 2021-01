La Caserma, il reality sulla vita militare di Rai 2: i concorrenti toscani in gara

È iniziato nella serata di ieri, mercoledì 27 gennaio, il nuovo reality di Rai 2 La Caserma, nella quale i concorrenti, privi di social, internet e mezzi tecnologici, si cimenteranno nella vita militare. Tredici i giovani protagonisti pronti a sfidarsi nella caserma di Levico (provincia di Trento), scelta come sede della prova.

Reality La Caserma, tutti i concorrenti

Sono tutti giovani di età compresa tra i 18 ed i 23 anni i concorrenti del nuovo reality. Ecco tutti i nomi:

Omar Hussain (23), studente;

Alice Paniccia (23), istruttrice di yoga;

Linda Mauri (22), modella e studentessa;

Martina Albertoni (19), sogna di lavorare nelle navi da crociera;

Elena Santoro (21), studentessa, figlia di militari;

George Ciupilan (18), ha fatto Il Collegio 4;

William Lapresa (21), star di TikTok con il gemello Nicholas;

Luca Ferettini (18), aspirante rapper, studente;

Nicholas Lapresa (21), star di TikTok con il gemello William;

Alessandro Badinelli (22), impiegato fast food;

Erika Mattina (23), laureata, admin de Le Perle Degli Omofobi;

Antonio Gennarelli (19), sogna di entrare nell'esercito;

Naomi Akano (19), studentessa, vittima di bullismo.

La Caserma, i concorrenti toscani in gara

Due i concorrenti toscani in gara: Martina Albertoni, 19enne originaria di Castelfranco di Sopra (provincia di Arezzo) che lavora nell'agriturismo di famiglia, e Omar Hussain, 23enne studente di fisica all'università di Pisa di origine italo-pakistana che vive a Massa e Cozzile, in provincia di Pistoia. Martina sogna di lavorare sulle navi da crociera ed ama le uniformi, in particolare i "belloni" che la indossano, mentre Omar fa parte del Mensa, ovvero di quel 2% della popolazione mondiale con il più alto quoziente intelletivo. Il suo sogno nel cassetto diventare un astronauta.