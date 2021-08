Miss Sorriso Toscana 2021, vince la pisana Rebecca Riccetti

La 21enne studentessa di Cascina precede in finale Alice Baldini e Arianna Dionigi conquistando il pass per la finale regionale di Miss Toscana e le prefinali nazionali di Miss Italia

È la pisana Rebecca Riccetti ad aggiudicarsi la fascia di Miss Sorriso Toscana 2021 . La 21enne di Cascina, studentessa, ha preceduto Alice Baldini, 18enne studentessa di Sesto Fiorentino, e Arianna Dionigi, 18enne studentessa di Castellina in Chianti, nella finale svoltasi domenica 29 agosto in piazza Risorgimento a Quarrata (Pistoia). Una vittoria che permette a Rebecca, premiata dal sindaco di Quarrata Marco Mazzanti, di staccare il pass per la finale regionale di Miss Toscana , in programma venerdì 3 settembre a Casciana Terme, e le prefinali nazionali di Miss Italia. La ragazza ha inoltre ricevuto dalla signora Paola Grassi della gioielleria Pelatti di Quarrata il gioiello messo a disposizione dallo sponsor nazionale Miluna.

Miss Sorriso Toscana 2021, la classifica

1^ Classificata - Miss Sorriso Toscana 2021 - REBECCA RICCETTI - di Cascina (PI) - 21 anni - studentessa - H. 1,75 - capelli biondi - occhi nocciola - del segno dei Gemelli.

2^ Classificata - Miss Seconda Classificata - ALICE BALDINI - di Sesto Fiorentino (FI) - 18 anni - studentessa - H. 1,82 - capelli castani - occhi marroni - del segno della Vergine.

3^ Classificata - Miss Terza Classificata - ARIANNA DIONIGI - di Castellina in Chianti (SI) - 18 anni - studentessa - H. 1,75 - capelli castani - occhi verdi - del segno dell'Acquario.

4^ Classificata - Miss Quarta Classificata - LUCREZIA BIMBI - di Firenze - 20 anni - studentessa - H. 1,74 - capelli castani - occhi azzurri - del segno del Toro.

5^ Classificata - Miss Quinta Classificata - CAROLINA MIRABILE - di Prato (PO) - 25 anni - impiegata - H. 1,74 - capelli castani - occhi verdi - del segno dell'Ariete.

6^ Classificata - Miss Sesta Classificata - CAMILLA LORIERI - di Firenze - 26 anni - modella - H. 1,75 - capelli castani - occhi castani - del segno del Leone.

La serata è stata condotta da Gaetano Gennai, mentre le acconciature di tutti i concorrenti sono state effettuate dallo staff parrucchieri Michela Hair Style di Michela Pratesi con salone a Pistoia e dallo staff parrucchieri Riccimania Polverini Parrucchieri di Stefania e Alexia con salone a Sesto Fiorentino. L'apertura della serata è stata affidata all'esibizione canora del gruppo della APS Cantin Musica delle insegnanti Giada e Ilaria Attanasio.

La manifestazione è andata in onda in diretta streaming sulla pagina Facebook "Miss Italia Toscana" ed è stata curata dallo staff GD Videomaker di Daniele Gonnelli. La serata è stata curata dall'agenzia Syriostar di Gerry Stefanelli di Montecatini Terme responsabile del concorso per la Toscana e la Liguria con la collaborazione di Alessandro Ferrari, Giovanni Rastrelli e di Roberto Prioreschi e Marzia Cigheri della Rem Event Organization.