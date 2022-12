Dj pisani in consolle alla Capannina di Viareggio

Torna il sound di Rememories, l’unico party dedicato alle sonorità anni ’90 proposte esclusivamente in vinile.

Dalle 23:00 sarà una grande festa alla Capannina di Viareggio, l’appuntamento sarà 'a centro pista' per ascoltare e ballare i dischi più amati di sempre.

In consolle i dj Bizio, Francesco Bix, Roby-D e Clock accompagnati dall’iconica voce di Niki The Voice accenderanno la macchina del tempo per ricreare l’atmosfera unica delle serate in discoteca di quel periodo.

Rememories è un appuntamento imperdibile per chi ha amato la progressive, la house music, la dance e tutto ciò che ha fatto grande un decennio musicalmente unico per il popolo della notte,

Info – Evento FB https://www.facebook.com/events/686794499686080?ref=newsfeed