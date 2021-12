Ricette di Natale regionali, l'arista al forno

Per chi a Natale vuole optare per piatti tipici della nostra regione, un'ottima scelta è rappresentata dall'arista al forno, perfetta per essere servita a pranzo nella giornata del 25 dicembre. Vediamo come prepararla.

Ingredienti

Questi gli ingredienti necessari per preparare l'arista al forno:

1 kg di arista di maiale con osso;

1 spicchio di aglio;

10 foglie di salvia;

1 rametto di rosmarino;

1 cucchiaio di olio extravergine di oliva;

½ bicchiere di vino bianco;

sale e pepe.

Preparazione