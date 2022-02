Dolci di Carnevale, come preparare il berlingozzo: la ricetta

Il Carnevale, come da tradizione, è accompagnato dalla preparazione di numerosi dolci tipici. Tra questi, in Toscana, molta fortuna la ha il berlingozzo, tradizionalmente preparato per il giovedì grasso e noto anche come 'berlingaccio', in riferimento ad un'antica maschera carnevalesca. Vediamo la ricetta per prepararlo in casa.

Ingredienti

Questi gli ingredienti necessari per preparare un berlingozzo:

400 grammi di farina;

200 grammi di zucchero;

2 uova;

2 arance (o limone);

100 grammi di burro;

200 millilitri di vinsanto;

50 millilitri di liquore all'anice;

1 bustina di lievito;

100 millilitri di olio extravergine;

confettini colorati;

un pizzico di sale.

Preparazione