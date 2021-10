Ricette di Halloween, i biscotti alla zucca

Halloween, la notte più paurosa dell'anno, si sta rapidamente avvicinando, con i bambini di tutt'Italia che si stanno preparando al classico "dolcetto o scherzetto". Per avere dei dolcetti in tema, possiamo realizzare i biscotti alla zucca, un grande classico di questa ricorrenza. Vediamo quali ingredienti occorrono per prepararli ed il procedimento da seguire.

Ingredienti

Questi gli ingredienti necessari per preparare dei biscotti alla zucca per Halloween:

200 grammi di farina;

250 grammi di zucca;

80 grammi di zucchero;

50 grammi di olio di semi;

2 tuorli;

una presa di sale;

una bustina di lievito per dolci;

frutta secca a piacere.

Preparazione