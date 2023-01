Cake pops di panettone (o pandoro): la ricetta anti-sprechi

Malgrado il Natale sia passato ormai da qualche settimana, all'interno delle nostre case sono spesso ancora presenti panettoni e pandori avanzati dalle abbuffate delle vacanze. Per riciclarli e non gettarli via, possiamo preparare i tartufi di panettone (o pandoro) da servire anche come cake pops. Vediamo la ricetta.

Ingredienti

Questi gli ingredienti necessari:

300 g di panettone (o pandoro);

100 ml di panna;

100 g di cacao amaro in polvere;

1 arancia.

Preparazione