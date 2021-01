Dolci regionali, la ricetta dei cantucci toscani

I cantucci toscani sono dolci tipici della nostra regione, che, da tradizione, devono essere inzuppati in un bicchierino di vin santo, così da gustarne appieno il sapore. Questi, ormai amati in tutta Italia, possono essere preparati direttamente in casa: vediamo come.

Ingredienti

Di seguito gli ingredienti per circa 30 cantucci:

zucchero 180 g;

uova 1;

ammoniaca per dolci 0,5 g;

farina 00 265 g;

mandorle 110 g;

marsala (o altro vino liquoroso) 10 g;

scorza d'arancia ½;

burro a temperatura ambiente (morbido) 30 g;

tuorli 1 (per spennellare).

Preparazione

Iniziate mettendo in una ciotola lo zucchero e unite l' uovo con un pizzico di sale. Mescolate con una spatola: non c'è bisogno di sbattere, ma solo di sciogliere bene i cristalli. A parte, in un'altra ciotola, unite la farina e l'ammoniaca per dolci.

con un pizzico di sale. Mescolate con una spatola: non c'è bisogno di sbattere, ma solo di sciogliere bene i cristalli. A parte, in un'altra ciotola, unite la farina e l'ammoniaca per dolci. Mescolate e unite gli ingredienti secchi al composto di uova e zucchero. Amalgamate e unite anche il burro morbido . Impastate con le mani e aggiungete anche le mandorle , poi profumate con il marsala e la scorza grattugiata di mezza arancia non trattata. Impastate fino a far incorporare bene tutti gli ingredienti all'interno dell'impasto, quindi formate un panetto e trasferitelo sul piano da lavoro.

. Impastate con le mani e aggiungete anche le , poi profumate con il e la non trattata. Impastate fino a far incorporare bene tutti gli ingredienti all'interno dell'impasto, quindi formate un panetto e trasferitelo sul piano da lavoro. Dividete il panetto in due parti uguali e ricavate da ciascuna un filoncino lungo e piuttosto stretto. Disponete i filoncini ben distanziati su una leccarda ricoperta di carta forno (non c'è bisogno di appiattirli, avverrà naturalmente in cottura). Spennellate i vostri filoncini con il tuorlo d'uovo sbattuto (se il tuorlo risultasse troppo denso, potete stemperalo con un po' d'acqua).

sbattuto (se il tuorlo risultasse troppo denso, potete stemperalo con un po' d'acqua). Cuocete i filoncini in forno statico preriscaldato a 200° per 20 minuti, quindi sfornateli e lasciateli intiepidire pochi minuti. Quindi, con un coltello dalla lama seghettata, tagliate il filoncino leggermente in diagonale, creando dei cantucci di circa 1,2 cm di spessore.

di circa 1,2 cm di spessore. Disponeteli nuovamente sulla teglia coperta di carta forno e tostateli in forno statico preriscaldato a 160° per 18 minuti. Sfornate i vostri cantucci e lasciateli raffreddare prima di gustarli, ovviamente accompagnati da un bicchierino di vin santo.

Fonte ricetta: giallozafferano.it