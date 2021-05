Cantucci vegani, come farli in casa: la ricetta

Vediamo i passaggi per preparare in maniera alternativa questi dolci tipici della Toscana

I cantucci, dolci tipici della Toscana, possono essere preparati anche senza uova e burro in una ricetta adatta anche a coloro che seguono una dieta vegana. Vediamo come cucinarli direttamente in casa in pochi semplici passaggi.

Ingredienti

Questi gli ingredienti per preparare dei cantucci vegani per quattro persone:

150 g di farina 00;

65 g di zucchero;

25 ml di olio di semi;

60 g di latte di riso;

50 g di mandorle intere;

8 g di lievito per dolci;

latte vegetale q.b. per spennellare.

Preparazione

Versate tutti gli ingredienti all'interno di una ciotola capiente e impastate direttamente con le mani o con l'aiuto di un mestolo. Lavorate in modo da ottenere un impasto omogeneo e compatto. Dividete l'impasto così ottenuto in due parti uguali e stendete in modo da ottenere due filoncini.

parti uguali e stendete in modo da ottenere due filoncini. Adagiate i due filoncini di impasto su di una teglia foderata con carta da forno, spennellate i filoncini di impasto con il latte vegetale e infornate in forno già caldo a 170°C per 30 minuti. Trascorsi i primi 30 minuti di cottura togliete i filoncini dal forno e tagliateli a fette trasversali. Infornate nuovamente per una decina minuti in modalità grill.

forno già caldo a 170°C per 30 minuti. Trascorsi i primi 30 minuti di cottura togliete i filoncini dal forno e tagliateli a fette trasversali. Infornate nuovamente per una decina minuti in modalità grill. Togliete i biscotti dal forno e lasciate raffreddare completamente prima di servire.

Fonte ricetta: primochef.it