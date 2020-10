L'autunno a tavola: la ricetta del castagnaccio

Le temperature iniziano a scendere e l'umidità della stagione autunnale diventa una costante. Anche a tavola cominciamo ad avvertire il cambio di stagione, richiedendo cibi e pietanze più caloriche e ricche di energie da bruciare nel corso della giornata rispetto alla stagione calda. La tradizione toscana offre numerosi piatti da consumare durante l'autunno. Uno di questi è il castagnaccio: di questo dolce ricavato dalla farina di castagne esistono moltissime varianti. Di seguito la ricetta che vi proponiamo noi.

Ingredienti e preparazione

Anche se praticamente ciascuna famiglia ha il suo metodo per realizzarlo, nel castagnaccio non devono mai mancare: i pinoli, l’uvetta, il rosmarino e le scorze d’arancia.

Setacciate 400 grammi di farina dolce di castagne e aggiungete mezzo bicchiere di latte e mezzo di acqua, mescolando finché non avrete eliminato tutti i grumi. Poi aggiungete 3 cucchiai di zucchero, 50 grammi di uvetta ammollata, 50 grammi di pinoli e 50 grammi di noci tritate grossolanamente, la scorza di un arancia tagliata in piccoli pezzi e mezzo bicchiere di olio extravergine di oliva (meglio se toscano!).

Mescolate il composto e rovesciatelo in uno stampo precedentemente unto con l’olio. Se volete un castagnaccio più croccante scegliete una teglia grande, in modo che lo strato di composto sia sottile. Decorate la superficie con pinoli, noci e un rametto di rosmarino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Cuocete in forno a 170° per circa mezz’ora, comunque finché la superficie del dolce non sarà dorata e croccante. E buon appetito!