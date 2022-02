Dolci di Carnevale, la ricetta dei cenci

Tra pochi giorni si apriranno ufficialmente i festeggiamenti di Carnevale, che nel 2022 prenderà il via domenica 13 febbraio. Una ricorrenza caratterizzata non solo da maschere e costumi, ma anche da alcuni dolci tipici. Tra i più amati ci sono i cenci, noti anche con il nome di chiacchiere e bugie. Vediamo la ricetta per prepararli in casa.

Gli ingredienti

Questi gli ingredienti necessari per preparare i cenci:

250 g di farina;

40 g di zucchero;

2 uova medie;

1 cucchiaio di grappa;

20 g di burro morbido;

la buccia grattugiata di un limone o di un'arancia;

un pizzico di sale;

abbondante olio per friggere;

zucchero a velo per la rifinitura finale.

La ricetta

Per prima cosa, a mano oppure nella planetaria, occorre impastare la farina con lo zucchero, il pizzico di sale, le uova, la grappa ed il burro. La pasta deve essere lavorata fino ad ottenere una palla liscia, da coprire poi con un panno e fatta riposare per circa un'ora.

Trascorso questo arco di tempo, bisogna stenderla con il mattarello o la macchina per la pasta in sfoglie sottili e ritagliarne dei rettangoli. Al centro di ciascuno di essi vanno eseguiti uno o due tagli con la rotella tagliapasta, da allargare prima di metterli a friggere: ciò permetterà alla pasta di gonfiare.

I cenci vanno quindi messi a friggere in abbondante olio di arachidi ben caldo. Quando assumono un coloro dorato, bisogna toglierli dalla padella con una paletta per fritti e passarli nella carta assorbente, in modo da liberarsi dell'unto in eccesso.

Infine, una volta asciutti, potete cospargerli di zucchero a velo.

