Ricette per Capodanno, il cotechino con lenticchie

Uno dei grandi classici da preparare per la sera dell'ultimo dell'anno è il cotechino con lenticchie, piatto tipico emiliano diffuso ormai in tutta Italia. Consumarme una porzione prima della mezzanotte del 31 dicembre sarebbe di buon auspicio per l'anno nuovo, in quanto le lenticchie, secondo la tradizione popolare, "porterebbero soldi". Vediamo la ricetta.

Ingredienti

Questi gli ingredienti per preparare un cotechino con lenticchie per quattro persone:

250 g di lenticchie medie

1 cotechino precotto

300 ml di passata di pomodoro

1 spicchio d'aglio

1 cucchiaino di paprika dolce

sale e pepe q.b.

olio extra vergine di oliva q.b

Preparazione

In una casseruola versate un giro abbondante di olio, fatevi imbiondire l'aglio sbucciato ed aggiungete anche la paprica.

Unite la passata di pomodoro, cuocete a fuoco moderato per qualche minuto e nel frattempo, sempre per qualche minuto, sbollentate le lenticchie.

Scolate le lenticchie e unitele al condimento insieme a un bicchiere di acqua calda.

Proseguite la cottura, a fuoco basso, per circa 40 minuti, controllando la consistenza delle lenticchie di tanto in tanto e aggiungendo, se necessario, un mestolo di acqua calda. Regolate di sale.

Portate a ebollizione una pentola d'acqua, immergetevi il cotechino senza toglierlo dalla confezione argentata e cuocetelo per 20 minuti dalla ripresa del bollore.

Scolatelo, tiratelo via dall'involucro e tagliatelo a fette spesse un paio di cm. Aggiungete le fette alle lenticchie ormai cotte, mescolate delicatamente e cuocete ancora per 5 minuti. Servite subito, guarnendo il piatto con un filo d'olio, pepe macinato fresco e maggiorana fresca o secca.

Fonte ricetta: ricetta.it