Dolci di primavera, la ricetta della crostata al cioccolato bianco e fragole

Le fragole, frutto tipico della stagione primaverile, possono essere utilizzate in svariati modi in cucina, soprattutto in ricette dolci. Vediamo oggi come preparare una torta particolarmente gustosa: la crostata al cioccolato bianco e fragole.

Ingredienti

1 dose di pasta frolla (circa 300 g);

300 g di mascarpone;

200 g di cioccolato bianco;

500 g di fragole;

zucchero a velo.

Preparazione

Per prima cosa preparate la base della crostata con la ricetta della pasta frolla. Dopo il necessario riposo, stendete il panetto con il mattarello su una spianatoia infarinata portandola a uno spessore di 5 mm. Distribuitela all'interno di uno stampo da crostata da 20 cm di diametro con fondo amovibile e bucherellate la base con i rebbi di una forchetta. Ponete all'interno un foglio di carta forno e gli appositi pesetti (o legumi secchi). Cuocete in bianco a 180° per 15 minuti, poi per altri 5 togliendo i pesetti o i legumi. Sfornate e lasciate raffreddare completamente.

Nel frattempo ammorbidite il mascarpone e il cioccolato bianco tritato a bagnomaria. Inizialmente non mescolate: fatelo quando la maggior parte del cioccolato si sarà sciolto. Girate con una frusta fino a ottenere un composto omogeneo: trasferite in una ciotola e portate a temperatura ambiente.

Una volta pronto, versate il composto all'interno del guscio di frolla ormai freddo e livellate. Ponete in frigorifero per almeno 2 ore o fino a quando il composto si sarà rassodato. Al momento di servire completate con le fragole tagliate a metà, spolverizzate con lo zucchero a velo e servite.

Fonte ricetta: cucchiaio.it