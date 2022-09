Dolci di settembre, la ricetta della crostata all'uva

L'uva è uno dei prodotti tipici di settembre. Durante questo mese, solitamente, si procede infatti alla sua raccolta con la vendemmia. Questo frutto può essere utilizzato in cucina in svariate ricette, comprese quelle dolci: vediamo oggi come preparare una squisita crostata all'uva.

Ingredienti

Per la frolla morbida:

300 gr di farina + q.b. per la spianatoia;

125 gr di burro;

120 gr di zucchero;

1 uovo intero + 1 tuorli;

1 cucchiaino di lievito per dolci;

semini di una bacca di vaniglia

Per la crema:

1/2 l di latte;

3 tuorli d'uovo;

90 gr di farina;

120 gr di zucchero;

una bacca di vaniglia;

2-3 cucchiai di marmellata o confettura (noi abbiamo scelto confettura di ciliegie);

uva q.b. (noi abbiamo scelto quella nera, ma voi potete usare anche la bianca oppure entrambe).

Preparazione

Per la crema:

Aprite la bacca di vaniglia con un coltellino affilato ed estraete i semini.

Scaldate il latte, senza portarlo a bollore, con all'interno i semini e il baccello di vaniglia.

Mescolate in una terrina la farina con lo zucchero, aggiungete i tuorli, un filo di latte caldo e mescolate. Aggiungete poi tutto il latte rimanente, dal quale avrete tolto il baccello di vaniglia, rimettete sul fuoco a fiamma bassa e mescolate finché la crema non si sarà addensata per bene.

Quando la crema sarà densa al punto in cui desiderate, togliete dal fuoco, coprite con pellicola a contatto e lasciate raffreddare.

Per la frolla: