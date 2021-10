La ricetta del Dalgona, il biscotto divenuto celebre grazie a Squid Game

Una serie che sta abbattendo ogni record, affermandosi come la serie tv più vista di sempre su Netflix. Stiamo parlando di Squid Game, produzione sudcoreana che è diventata ormai un vero e proprio fenomeno globale. Ed il successo della serie tv ha fatto da traino per la diffusione del dalgona, dolce da street food di origine sudcoreana popolare negli anni '70 e '80 e tornato nuovamente alla ribalta proprio grazie a Squid Game.

Dalgona, il biscotto di Squid Game

Nel terzo episodio di Squid Game i concorrenti, come avviene in ogni puntata della serie, devono partecipare a un gioco spietato che prende spunto da un tipico passatempo per bambini. Protagonista del gioco mortale è uno strano biscotto piatto e sottile, il dalgona, che può essere inciso nella parte centrale con forme di diverso genere. Scopo del gioco è riuscire a eliminare con precisione i contorni della forma incisa sul biscotto.

Un episodio che ha fatto diventare popolare in tutto il mondo il dalgona, facendo schizzare alle stelle i numeri delle sue vendite. Vediamo come prepararlo in casa.

Ingredienti

zucchero

bicarbonato

Preparazione