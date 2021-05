Ricette locali, la francesina alla pisana

Piatto della nostra tradizione e di facile preparazione è la francesina alla pisana, la cui ricetta, in origine, è nata per utilizzare gli avanzi di alcune varietà di carni. Per preparare questo secondo piatto bastano soli venti minuti: ciò lo rende perfetto per quelle occasioni in cui non abbiamo a disposizione molto tempo da passare davanti ai fornelli in cucina.

Ingredienti

Questi gli ingredienti per preparare una francesina alla pisana per sei persone:

1 kg di manzo bollito dal giorno prima;

400 g di cipolle bianche tagliate a fettine sottilissime;

un bicchiere d'olio extravergine di oliva;

200 g di pomodori pelati;

un rametto di salvia;

un ciuffo di prezzemolo tritato;

sale e pepe.

Preparazione