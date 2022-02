Dolci di Carnevale, come preparare le frittelle di riso: la ricetta

A Carnevale, come da tradizione, non possono mancare le gustose frittelle di riso, amate sia dai più piccoli che dai più grandi. La loro ricetta non è troppo complicata: vediamo quindi ingredienti e procedimento per prepararle in casa.

Ingredienti

Questi gli ingredienti necessari per preparare le frittelle di riso:

½ litro di latte;

150 gr di riso;

150 gr di farina;

100 gr di uvetta;

50 gr di zucchero semolato;

2 cucchiai di farina;

3 uova;

1 o 2 scorze di limone;

1 bicchierino di Marsala;

1 cucchiaio di lievito;

1 vaniglina;

Sale e olio q.b.

Preparazione