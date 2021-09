Ricette autunnali, i funghi fritti: ingredienti e preparazione

Must della stagione, questo piatto si caratterizza per la genuinità del suo gusto

I funghi sono uno dei prodotti tipici dell'autunno e si prestano ad essere utilizzati in svariati modi in cucina, sia per la preparazione di piatti complessi sia per piatti più semplici. A questo proposito vediamo la ricetta dei funghi fritti.

Ingredienti

Questi gli ingredienti necessari per preparare dei funghi fritti per quattro persone:

400 g di funghi;

1 uovo (facoltativo);

50 g di farina;

sale e pepe q.b.;

pangrattato;

1/2 litro di olio per friggere.

Preparazione