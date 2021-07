Dolci rinfrescanti per combattere l'afa, la ricetta dei ghiaccioli al limone

Ideali per trovare un po' di refrigerio dal caldo estivo, possono essere preparati in pochi passaggi

I ghiaccioli sono perfetti per combattere il caldo estivo. Questi dolci freddi possono essere preparati in pochi semplici passaggi anche in casa: vediamo oggi la ricetta dei ghiaccioli al limone, amatissimi dalle persone di ogni fascia di età.

Ingredienti

Questi gli ingredienti necessari per preparare dei ghiaccioli al limone per quattro persone:

150 g di succo di limone;

100 g di acqua;

50 g di zucchero.

Procedimento