Ricette estive, l'insalata capricciosa vegana

Ingredienti e preparazione di questo piatto da assaporare in estate

Piatto leggero e ricco di gusto, l'insalata capricciosa è perfetta per essere assaporata in estate. Questa può essere preparata anche con una ricetta completamente vegana: vediamo come.

Ingredienti

Questi gli ingredienti necessari per preparare un'insalata capricciosa vegana per quattro persone:

100 g di carote;

100 g di zucchine;

50 g di cavolo cappuccio viola;

100 g di maionese vegana;

100 ml aceto bianco;

zucchero;

olio;

sale q.b.

Preparazione

Innanzitutto mettere sul fuoco un pentolino con una miscela di 600 ml d'acqua con 100 ml di aceto e un pizzico di zucchero e portare ad ebollizione. Nel frattempo lavare, pulire e spelare le carote e tagliarle alla julienne lunghe circa 5 cm.

Passare quindi alle zucchine: lavarle, pulirle e tagliarle in quatto parti per lungo. Eliminare la parte bianca più spugnosa e tagliarle a listarelle sottili come le carote e tenere da parte in una ciotola separate dal resto. Prendere poi il cavolo viola e tagliarlo sottile, sciacquarlo e metterlo da parte.

Lessare quindi le verdure, separatamente, per 10 minuti: scolarle e metterle su un canovaccio a raffreddare. Una volta pronte tamponarle per asciugarle più possibile, trasferire il tutto in una ciotola e condire con un pizzico di sale e un goccio di olio, infine aggiungere la maionese e mescolare.

Lasciar riposare per circa un'ora in frigorifero.

Fonte ricetta: vegolosi.it