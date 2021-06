Combattere il caldo a tavola, la ricetta dell'insalata melone e gamberetti

Malgrado l'estate sia iniziata ufficialmente soltanto oggi, lunedì 21 giugno, le temperature si sono fatte bollenti già da qualche giorno. Per combattere caldo ed afa occorre adeguare la nostra alimentazione, prediligendo cibi freschi e ricchi di sali minerali. Perfetta da essere consumata in questa stagione è l'insalata con melone e gamberetti: vediamo come prepararla.

Ingredienti

1/2 melone;

250 gr di gamberetti già sgusciati;

1 mazzetto di rucola;

salsa allo yogurt;

sale e pepe;

olio extra vergine di oliva.

Preparazione