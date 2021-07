Combattere il caldo a tavola, la ricetta dell'insalata di pollo

Le temperature sono sempre più calde e spesso diventa difficile trovare un po' di sollievo dall'afa. Un valido aiuto, in questa direzione, può provenire dall'alimentazione, scegliendo con cura i cibi da consumare durante i pasti. Piatto tipico dell'estate è l'insalata di pollo, che può essere preparata rapidamente anche in casa. Vediamo come.

Ingredienti

1 petto di pollo (oppure potete usare del pollo allo spiedo in avanzo);

1 cespo di insalata (lattuga o iceberg);

5-6 pomodorini sodi (oppure un pomodoro grande da insalata);

1 cipollina;

1 carota;

sale;

olio extra vergine di oliva.

Preparazione