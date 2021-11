Ricette invernali contro il freddo, la minestra di pane

Il freddo è ormai arrivato, con la stagione invernale che sta entrando nel vivo. In questo periodo occorre adeguare anche l'alimentazione, preferendo cibi caldi per trovare un po' di sollievo dalle temperature rigide. Tra questi non può mancare la minestra di pane, ricetta tipica della nostra regione. Vediamo ingredienti e preparazione.

Ingredienti

Questi gli ingredienti necessari per preparare la minestra di pane:

650 g di fagioli rossi borlotti freschi;

300 g di pomodori pelati;

40 g di lardo;

1/2 cavolo verza;

2 foglie di cavolo nero;

2 gambi di sedano;

1 mazzetto di prezzemolo;

qualche foglia di basilico;

2 spicchi d'aglio;

1 cipolla rossa media;

pane casereccio a fette;

olio di oliva extravergine;

sale;

pepe.

Preparazione

Versate i fagioli in una casseruola (meglio se di terracotta), aggiungete abbondante acqua e lasciate cuocere a fuoco lento per circa 10 min. coprendo con un coperchio.

In un altro tegame, fate bollire il cavolo verza e il cavolo nero. Preparate un soffritto con il lardo, la cipolla, il sedano, uno spicchio d'aglio, il prezzemolo e alcune foglie di basilico, e appena comincia a indorarsi, versate i pomodori pelati tritati, aggiungete un pizzico di pepe e lasciate cuocere per 15 min. circa.

A fine cottura, versate il composto sui fagioli e aggiungete il cavolo tagliato a striscioline. Mescolate e lasciate cuocere per un'ora.

Tostate le fette di pane e strofinatele con uno spicchio d'aglio, disponetele nel fondo di una zuppiera e ricopritelo con la minestra.

Lasciate riposare per alcuni minuti e servite in tavola.

Fonte ricetta: enjoytoscana.toscana.it