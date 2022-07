Cocktail estivi, la ricetta del mojito analcolico

Tra i cocktail da gustare in estate non può mancare il mojito analcolico, caratterizzato da un sapore fresco e dissetante. Perfetto da gustare come aperitivo anche in spiaggia, è molto semplice da preparare e, come nella ricetta originale, prevede che la menta venga pestata così da sprigionare al meglio tutto il suo aroma.

La ricetta del mojito analcolico

Ingredienti per un bicchiere di mojito analcolico

50 ml succo di lime (circa 1 lime)

2 cucchiaini di zucchero di canna

1 rametto di menta

q.b. ghiaccio tritato

100 ml circa di acqua gassata o acqua tonica

100 ml circa di lemon soda

Per decorare il mojito analcolico

1 fetta lime

q.b. menta

Strumenti

1 Bicchiere tumbler alto oppure 1 Bicchiere da 30 cl circa

1 Pestello oppure 1 Cucchiaio di legno

1 Tritaghiaccio oppure 1 Mixer

Preparazione