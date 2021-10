Ricette di Halloween, i muffin alla zucca

Ad Halloween non possono mancare le tradizionali zucche. Queste possono essere utilizzate per realizzare dei dolci in tema con la ricorrenza, come nel caso dei gustosi muffin alla zucca. Vediamo come prepararli direttamente in casa.

Muffin alla zucca, gli ingredienti

Questi gli ingredienti necessari per preparare i muffin alla zucca:

polpa di zucca 225 g;

burro 150 g;

zucchero di canna 100 g;

miele 90 g;

uova 1;

sale 1 pizzico;

bicarbonato 1 cucchiaino;

noce moscata da grattugiare q.b.;

farina 00 200 g;

cannella in polvere ½ cucchiaino.

Muffin alla zucca, preparazione