Nana ice cream, il "gelato" che ha conquistato il web: la ricetta

Molti di noi, almeno una volta, avranno sentito parlare del nana ice cream, il finto gelato alla banana divenuto una vera e propria star del web. Di rapida preparazione, questo dolce viene ottenuto utilizzando della banana congelata a pezzetti e frullata. Dalla consistenza simile al gelato, il nana ice cream è consigliato anche per chi è particolarmente attento alla linea, in quanto non presenta zuccheri aggiunti. Vediamo come prepararlo.

Come preparare il nana ice cream