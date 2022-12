La ricetta del panettone: come prepararlo in casa

Non c'è Natale senza panettone. Questo dolce, infatti, è uno dei simboli delle festività natalizie a tavola ed è amatissimo dalle persone di tutte le età. Se abbiamo del tempo a disposizione e ci piace cimentarci con la pasticceria, possiamo provare a farlo direttamente in casa: vediamo la ricetta.

Ingredienti

Per la biga

100 g farina Manitoba 100 g

7 lievito di birra fresco

1 cucchiaino di zucchero

60 g di latte tiepido

Per l'impasto

50 g farina Manitoba

350 g farina 00

7 g lievito di birra fresco

fresco 4 uova medie

medie 3 tuorli

160 g zucchero

160 g burro morbido

morbido 1 scorza di limone

40 g arancia candita

40 g cedro candito

120 g uvetta passita

passita 1 baccello di vaniglia

5 g sale fino

Preparare la biga

Per preparare il pre impasto, all'interno di una ciotola, si deve versare la farina di Manitoba, il lievito disidratato, il latte tiepido e lo zucchero. Impastiamo il tutto fino a formare una pallina, copriamolo con una pellicola e facciamolo riposare per 12 ore nel frigo.

Impasto iniziale

Dopo aver fatto rinvenire la biga fuori dal frigo per circa due ore, possiamo iniziare la vera preparazione del dolce. Il segreto per fare un panettone morbido e fragrante sta tutto nell'impasto: la lavorazione è fondamentale quindi è impossibile fare a meno dell'impastatrice. All'interno della planetaria si inseriscono la farina di Manitoba, 200 g di quella 00, il lievito, 60 g di zucchero, 2 uova intere e si lavora l'impasto fino a quando non diventa omogeneo.

A questo punto dobbiamo unire 60 gr di burro morbido un pezzetto alla volta. Quando sarà assorbito tutto e incordato attorno al gancio, possiamo metterlo sul piano di lavoro. Facendoci aiutare da una spatola di plastica formiamo una palla liscia e tesa e lasciamo lievitare l'impasto all'interno di una ciotola coperta da pellicola, per 2 ore in un luogo asciutto lontano da correnti d'aria e poi 12 ore in frigo.

L'impasto successivo

Trascorso il tempo di lievitazione dobbiamo far rinvenire l'impasto fuori dal frigo per almeno 2 ore, nel frattempo possiamo mettere in ammollo l'uvetta, tagliare a dadini il cedro e l'arancia candita e grattugiare il limone.Quando l'impasto avrà raggiunto la temperatura ambiente deve essere messo all'interno della planetaria, con la vaniglia, la scorza di limone, il resto della farina 00 e dello zucchero, 2 uova intere e 3 tuorli e iniziare ad amalgamarlo con il robot da cucina. Aggiungiamo il sale e i rimanenti 100 gr di burro morbido un pezzo alla volta aspettando che si sia assorbito il precedente prima di proseguire.

A questo punto è arrivato il momento di unire l'arancia candita, il cedro e l'uvetta scolata e asciugata per bene. Se vogliamo una variante golosa, possiamo sostituire i candidi e l'uvetta con gocce di cioccolato. Mescoliamo gli ingredienti con la planetaria e una volta inglobati mettiamo il composto sul piano di lavoro per formare una palla. L'impasto pronto per una nuova lievitazione deve rimanere all'interno di una ciotola coperta da pellicola per circa due ore.

Preparazione finale

Trascorso il tempo di lievitazione e con un impasto raddoppiato, dobbiamo rovesciarlo sul piano di lavoro e piegare i lembi verso l'interno dandogli una forma sferica. Prendiamo uno stampo imburrato e lasciamo lievitare il composto coperto con pellicola all'interno del forno spento con luce accesa per circa due ore. Trascorso questo tempo, se l'impasto avrà raggiunto il bordo dello stampo, possiamo togliere la pellicola e lasciarlo riposare per 15 minuti per farlo seccare leggermente così da poter realizzare la classica croce.

Inforniamo il panettone in forno statico preriscaldato a 200° per circa 10-15 minuti, insieme ad una ciotolina con dell'acqua per avere la giusta umidità. Dopo 15 minuti abbassiamo la temperatura a 180° e lasciamo cuocere altri 40-35 minuti. Una volta cotto facciamolo intiepidire, sformiamolo e siamo pronti per servirlo in tavola.