L'autunno a tavola: la ricetta per le pappardelle ai funghi

L'unione di una pasta tipica della nostra regione con uno dei prodotti per eccellenza della stagione autunnale: il risultato non potrebbe che essere esplosivo dal punto di vista gastronomico. Le pappardelle ai funghi sono uno dei primi piatti più gettonati in questo periodo dell'anno. Vediamo insieme come prepararle.

Ingredienti e preparazione

Tagliate 500 grammi di porcini freschi a pezzi e metterli a rosolare in una padella con olio, sale, 2 spicchi di aglio e un po’ di prezzemolo tritato.

Aggiungete mezzo bicchiere di vino bianco e un bicchiere di polpa di pomodoro e lasciate cuocere i porcini finché il sugo non si ritira.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In una pentola a parte, fate cuocere la pasta al dente e poi saltatela nella padella con il sugo ai porcini per qualche minuto. Spolverate il tutto con un trito finissimo di prezzemolo e servite caldo!