Ricette autunnali, le pappardelle ai funghi porcini

Tra i prodotti tipici della stagione autunnale ci sono i funghi, di cui particolarmente prelibati sono quelli porcini. Questi possono essere utilizzati per un grande classico che non passa mai di moda: le pappardelle ai funghi porcini. Vediamo come preparare questo delizioso piatto.

Ingredienti

Questi gli ingredienti necessari per preparare delle pappardelle ai funghi porcini per quattro persone:

300 gr di porcini freschi;

400 gr di pappardelle all'uovo fresche;

2 spicchi d'aglio privati dell'anima;

1 bicchiere di brodo vegetale;

prezzemolo fresco tritato;

pecorino toscano grattugiato;

olio extravergine d'oliva;

sale e pepe .

Preparazione