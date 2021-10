Ricette autunnali, la pasta con funghi e castagne

Funghi e castagne sono due tra i principali alimenti della stagione autunnale. Questi due prodotti possono essere uniti tra loro per dar vita a piatti ricchi di sapore e gusto, come nella ricetta della pasta con funghi e castagne. Vediamo come preparare questa delizia in pochi passaggi.

Ingredienti

Questi gli ingredienti per una pasta con funghi e castagne per cinque persone:

450 gr di pasta corta;

400 gr di funghi champignos o pleurotus;

circa 20 di castagne;

una confezione di panna da cucina;

sale e olio q.b.;

3 noci di burro (circa 50 gr);

1 spicchio d'aglio;

parmigiano grattugiato.

Preparazione