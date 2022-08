Pokè, come preparare uno dei piatti più amati dell'estate: la ricetta

Un piatto sempre più consumato, divenuto a pieno titolo uno dei protagonisti dell'estate. Stiamo parlando del pokè, pietanza hawaiana ormai amatissima anche alle nostre latitudini. Questo piatto, ricco di tutti i nutrienti essenziali come proteine, carboidrati e grassi buoni, ha conquistato anche i social: sono infatti migliaia gli utenti di Instagram che amano condividere sul proprio profilo le immagini del pokè, talvolta preparato direttamente con le proprie mani.

Come preparare il pokè

Nella preparazione del pokè dobbiamo scegliere quali saranno gli ingredienti che andranno a comporre la bowl, ovvero la ciotola. L'ingrediente principale, solitamente, è il riso bianco, ma si può anche optare per quello nero o, in alternativa, per una combinazione delle due tipologie. Per quanto riguarda le proteine, possiamo scegliere tonno e salmone, ma anche pollo, surimi di granchio e polpo e gamberi. I vegani possono optare per tofu, tempeh o seitan.

Nel pokè non può mancare poi la frutta: qui possiamo scegliere tra avocado, il più amato, ananas, mela verde o mango. Molto ampia, invece, la scelta relativa ai condimenti: in questo caso possiamo infatti optare, a proprio piacimento, tra salsa di soia e teriyaki, maionese, yogurt o philadelphia ma anche olio evo, citronette e salse piccanti. Per concludere il piatto, infine, una cascata di frutta secca con mandorle, pistacchi e arachidi, a cui è possibile alternare altri topping tra cui la cipolla cripsy, platano o semi.

Il poke, ricco di benefici per il nostro organismo, è perfetto da essere consumato abbinato ad uno smoothie, frullati ottenuto mescolando tra loro diversi alimenti. In alternativa possiamo optare per della semplice acqua, così da idratare in maniera adeguata il nostro organismo durante queste calde giornate estive.