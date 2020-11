L'autunno a tavola: la ricetta per la vellutata di castagne

Ecco la ricetta per la preparazione di una gustosa vellutata, ideale per riscaldarsi nelle serate autunnali fredde e piovose. Tagliate a rondelle sottili un porro, fatelo soffriggere in una pentola con poco olio di oliva e aggiungete dopo 5 minuti 500 g di patate pelate e tagliate a cubetti. Fate cuocere per 30 minuti, aggiungendo un mestolo di brodo di tanto in tanto.

Nel frattempo affettate la pancetta a strisce e fatela saltare in una padella antiaderente senza alcun condimento fino a quando sarà diventata croccante.

Aggiungete alle patate ormai pronte 12 castagne lessate e private della buccia, amalgamate il composto con un frullatore e salate. Se la crema dovesse risultare troppo densa potete aggiungere un mestolo di brodo. A questo punto servite la vellutata con i cubetti di pancetta croccanti, un filo di olio extravergine e due aghi di rosmarino tritati.