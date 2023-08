Bevande rinfrescanti, la ricetta dello smoothie all'anguria

In estate, ed in particolar modo con le temperature bollenti di questi giorni, occorre consumare bevande rinfrescanti per dare al nostro organismo un po' di refrigerio. Particolarmente amati sono gli smoothie, composti da frutta o verdura senza latte o altri ingredienti. Essendo quasi del tutto privi di liquidi, si presentano sotto forma di purea dalla consistenza densa ed hanno un ridotto contenuto calorico. Vediamo oggi in particolare la ricetta dello smoothie all'anguria.

Ingredienti

Questi gli ingredienti necessari:

300 gr di cocomero;

200 ml di succo di mela;

1 manciata di mirtilli;

2 palline di sorbetto al limone.

Procedimento