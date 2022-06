Dessert rinfrescanti, la ricetta del sorbetto limone e mirtilli

Tra i dessert più amati in estate per trovare un po' di refrigerio dalle alte temperature c'è il sorbetto. Questo può essere preparato rapidamente anche in casa: vediamo la ricetta per un perfetto sorbetto al limone e mirtilli.

Ingredienti

Questi gli ingredienti necessari per un sorbetto al limone e mirtilli per quattro persone:

mirtilli, 400 gr;

zucchero, 3 cucchiai;

Porto (o Marsala), 1 bicchiere;

limone, 1 (solo il succo);

sorbetto di limone, 300 gr;

panna, 150 ml.

Preparazione