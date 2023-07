Combattere il caldo a tavola, la ricetta del sushi di zucchine con mousse al parmigiano e mortadella

A tavola, in questi giorni di caldo intenso, è preferibile consumare cibi freschi e non troppo pesanti. Un'idea originale e dal gusto garantito è rappresentata dal sushi di zucchine con mousse al parmigiano e mortadella, perfetta come antipasto estivo. Vediamo la ricetta.

Ingredienti

3 zucchine verdi di media grandezza;

125 g di ricotta vaccina;

50 g di parmigiano grattugiato;

150 ml di panna fresca;

50 g di mortadella;

olio extravergine di oliva;

pepe nero;

timo o maggiorana freschi.

Tempo di preparazione: 10 minuti.

Tempo di cottura: 10/15 minuti.

Procedimento

Lavate e asciugate le zucchine. Con una mandolina tagliatele per il lungo, a fette sottili. Grigliatele leggermente su entrambi i lati utilizzando una piastra antiaderente e tenetele da parte.

Scolate la ricotta dall'eventuale siero, raccoglietela in una ciotola e lavoratela con una spatola insieme al parmigiano e a spolverata di pepe macinato al momento. A parte montate la panna ben fredda con la frusta elettrica e aggiungetela poi alla crema di ricotta incorporandola con la spatola facendo movimenti lenti dal basso verso l'alto.

Stendete su un tagliere una fetta di zucchina grigliata per volta. Spalmate sulla superficie poca mousse, che servirà a tenere chiuso il rotolino di “sushi”, e disponete su una delle due estremità una noce di mousse più generosa. Partendo dunque da questa estremità avvolgete la zucchina su se stessa. Formate così tanti rotolini e disponeteli man mano in un recipiente di alluminio, o altro, che si possa chiudere con un coperchio. Conservate quindi in frigorifero per almeno un'ora.

Frullate la mortadella senza però ridurla a una pasta sottile. Impiattate i rotolini di zucchine disponendoli in verticale poggiati su una delle basi arrotolare. Distribuite in cima un cucchiaino di mortadella, irrorate tutto con un giro di olio, spolverate con pepe fresco di macina e decorate con qualche fogliolina di origano fresco. Servite subito il vostro sushi di zucchine con mousse al parmigiano e mortadella.

Fonte ricetta: cucchiaio.it