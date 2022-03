Dolci di primavera, la ricetta del tiramisù alle fragole

Con l'arrivo della primavera inizia anche la stagione delle fragole, uno dei frutti più amati da grandi e piccoli. Queste possono essere utilizzate in svariate ricette, anche per rielaborare piatti e dolci tradizionali. Vediamo, ad esempio, come preparare il tiramisù alle fragole.

Ingredienti

Questi gli ingredienti necessari per preparare il tiramisù alle fragole:

400 gr di fragole;

1 confezione di Pavesini;

500 gr di mascarpone;

6 cucchiai di zucchero;

3 uova;

1 tazzina di Alchermes;

1 tazzina di acqua;

succo di 1/2 limone.

Preparazione