Dolci di Capodanno, la ricetta del torrone

Tra i dolci che non possono mancare a tavola a Capodanno, e più in generale durante le feste, c'è sicuramente il torrone, amatissimo da grandi e piccoli. Se avete un po' di tempo a disposizione ed un pizzico di pazienza, potete prepararlo direttamente in casa: vediamo gli ingredienti necessari ed i passaggi da seguire.

Ingredienti

Questi gli ingredienti per preparare il torrone:

300 gr di nocciole intere sgusciate senza pellicina;

60 gr di mandorle sgusciate senza pellicina;

100 gr di pistacchi sgusciati senza pellicina;

200 gr di zucchero semolato;

50 ml di acqua;

100 gr di miele (meglio acacio o millefiori);

2 albumi d'uovo;

scorza di un'arancia;

scorza di un limone;

2 fogli di ostia.

Preparazione