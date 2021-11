Ricette autunnali, la torta di castagne

Le castagne sono il frutto per antonomasia dell'autunno, amate da grandi e piccoli. Queste possono essere utilizzate in cucina in svariate ricette, prestandosi ad essere impiegate anche nella preparazione di dolci. Il grande classico è la tradizionale torta di castagne: vediamo come prepararla.

Ingredienti

Questi gli ingredienti necessari per una torta di castagne per dieci persone:

250 gr di farina di castagne;

50 gr di farina 00;

100 gr di burro;

200 gr di zucchero;

2 uova;

125 ml di latte;

20 cacao amaro in polvere;

8 gr di lievito per dolci;

1 cucchiaino di bicarbonato.

Preparazione

In una prima terrina montate il burro con lo zucchero fino a ottenere un composto cremoso e gonfio. Utilizzate un mixer con le fruste elettriche.

Aggiungete una alla volta le uova facendo attenzione a far assorbire bene al composto ognuna, prima di aggiungere la successiva.

In una seconda terrina unite quindi la farina di castagne con la farina 00, quindi il lievito e il bicarbonato. Mischiatele insieme, quindi aggiungetele poco alla volta al burro montato con le uova. Per aiutarvi nell'impasto, intervallate aggiungendo il latte. Non aggiungete tutto il latte, ma tenetene due cucchiai da parte, vi serviranno successivamente.

Dividete l'impasto così ottenuto in due parti uguali. Mettete da parte la prima metà con l'impasto bianco mentre nella seconda aggiungete il cacao e 2 cucchiai di latte e amalgamate per bene.

Imburrate una teglia per ciambellone da 24 cm. Versateci all'interno il composto bianco e successivamente quello scuro al cacao. Mettetelo con un cucchiaio sopra il composto chiaro in modo che durante la cottura affondi in quello sottostante creando l'effetto marmorizzato.

Portate a temperatura il forno in modalità statico a 180° e infornateci la torta. Cuocete per 45 minuti o per il tempo necessario in base al vostro forno. Fate sempre la prova stecchino prima di sfornarla.

Lasciate raffreddare, togliete dallo stampo e, prima di servire, spolverate con dello zucchero a velo o del cacao.

Fonte ricetta: ricettedellanonna.net