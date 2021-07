Dolci estivi, la ricetta della torta fredda al cocomero

Perfetta per essere consumata direttamente sotto l'ombrellone, può essere preparata in pochi passaggi

Il cocomero, simbolo per eccellenza dell'estate, si presta ad essere utilizzato anche in numerose ricette dolci, perfette da essere consumate direttamente sotto l'ombrellone per trovare un po' di refrigerio dall'afa. Vediamo oggi come preparare in pochi passaggi la torta fredda al cocomero.

Ingredienti

Di seguito gli ingredienti necessari per una torta fredda al cocomero per 6/8 persone.

Per la base

250 g di biscotti secchi

80 g di burro

Per la crema al formaggio

200 ml di panna liquida

200 g di yogurt bianco

250 g di formaggio spalmabile

150 g di zucchero a velo

6 fogli di colla di pesce

Per la farcia

300 g di cocomero

6 fogli di colla di pesce

q.b. di succo di limone

50 g di zucchero a velo

Procedimento

Innanzitutto frullate i biscotti fino a ridurli in farina e trasferiteli in una ciotola. Fate fondere il burro a bagnomaria e incorporatelo ai biscotti. Prendete uno stampo a cerniera e foderatelo con carta forno, dopo aver passato pochissimo burro sulla teglia che farà da collante e vi aiuterà a far stare ben ferma la carta. Versate quindi i biscotti, livellate con un cucchiaio e schiacciate bene soprattutto i bordi. Trasferite in frigorifero per almeno 10 minuti.

Nel frattempo occupatevi della crema al formaggio. Mettete i fogli di colla di pesce a bagno in acqua fredda. A parte, in una ciotola, versate lo yogurt e il formaggio spalmabile, unite lo zucchero a velo e amalgamate bene. Tenete da parte 50 grammi di panna e montate il resto. A questo punto unitela alla crema di formaggi, mescolando dal basso verso l'alto delicatamente per evitare di smontarla.

Mettete la restante panna in un pentolino e fatela scaldare senza portarla a bollore; unite, quindi, i 6 fogli di colla di pesce e girate fino a creare la gelatina. Unitela alla crema di formaggio mescolando accuratamente.

Estraete dal frigo la base di biscotti e mettete la crema livellando con una spatola. Coprite e mettete nuovamente in frigorifero per almeno 30 minuti.

Occupatevi a questo punto del cocomero. Eliminate la buccia e privatela dei semi, tagliatela in pezzi grossolani e metteteli in un pentolino, con lo zucchero a velo e il succo di limone. Fate cuocere fino a che non si siano sfaldati. A questo punto unite i fogli di colla di pesce ben strizzati, mescolando accuratamente.

Estraete la torta dal frigo e versate la farcia di cocomero sopra, livellandolo con il dorso di un cucchiaio. Infine, trasferite la torta in frigorifero per almeno tre ore prima di servire.

